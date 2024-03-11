Endonezya'da pilotlar uyuyakaldı, uçak rotadan saptı, Batik Air hakkında soruşturma başlatıldı

25 Ocak'ta Sulawesi adasından başkent Cakarta'ya giden Airbus A320 tipi uçakta, 153 yolcu ve mürettebat vardı.







Endonezya Ulaştırma Bakanlığı'na göre 32 yaşındaki kaptan pilot, kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra yardımcı pilotuna dinlenmesi gerektiğini söyleyerek uçağın kontrolünü devralmasını istedi.





28 yaşındaki yardımcı pilot da bunu kabul etti. Ancak bir ay önce ikiz bebekleri olan ve çocuk bakımına yardım ettiği için yorgun düştüğünü söyleyen yardımcı pilotun istemeden uyuyakaldığı bildiriliyor.





Sessizlik 28 dakika sürdü, ardından kaptan pilotun uyanıp yardımcı pilotun da uyuyakaldığını fark etti, bu sırada uçak kısa süreliğine rotasından saptı.









