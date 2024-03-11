Samanyolu Haber /Gündem / Endonezya'da pilotlar uyuyakaldı, uçak rotadan saptı, Batik Air hakkında soruşturma başlatıldı /11 Mart 2024 14:09

Endonezya'da pilotlar uyuyakaldı, uçak rotadan saptı, Batik Air hakkında soruşturma başlatıldı

Endonezya'da Batik Air're ait bir yolcu uçağının iki pilotun bir uçuşun ortasında 28 dakika uyuyakaldı. Uçak kısa süreliğine rotasından saptı. Pilotlar açığa alınırken, Batik Air hakkında soruşturma başlatıldı.

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25 Ocak'ta Sulawesi adasından başkent Cakarta'ya giden Airbus A320 tipi uçakta, 153 yolcu ve mürettebat vardı.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı'na göre 32 yaşındaki kaptan pilot, kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra yardımcı pilotuna dinlenmesi gerektiğini söyleyerek uçağın kontrolünü devralmasını istedi.

28 yaşındaki yardımcı pilot da bunu kabul etti. Ancak bir ay önce ikiz bebekleri olan ve çocuk bakımına yardım ettiği için yorgun düştüğünü söyleyen yardımcı pilotun istemeden uyuyakaldığı bildiriliyor.

Sessizlik 28 dakika sürdü, ardından kaptan pilotun uyanıp yardımcı pilotun da uyuyakaldığını fark etti, bu sırada uçak kısa süreliğine rotasından saptı.


Pilotlar daha sonra Cakarta'dan gelen çağrılara yanıt verdi ve uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Uçuştan önce yapılan sağlık kontrolleri, pilotların uçacak durumda olduğunu gösteriyordu. Kan basınçları ve kalp atışları normal, alkol testleri ise negatifti.

BBC Endonezyaca Servisi'ne konuşan havacılık uzmanı Alvin Lie, pilotların tamamen dinlenmiş görünmelerine rağmen, testlerin dinlenme kalitelerinin iyi olup olmadığını belirleyemediğini söyledi.

Endonezya Hava Taşımacılığı Başkanı M Kristi Endah Murni, Batik Air'in mürettebatın dinlenme süresine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Yetkililerin kınadığı Batik Air ise "uygun bir dinlenme politikası ile çalıştığını" ve "tüm güvenlik tavsiyelerini uygulamaya kararlı olduğunu" açıkladı.

2019'da yılında da Batik Air'e ait bir yolcu uçağı, bir pilotun bayılmasının ardından acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.
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