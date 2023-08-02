Samanyolu Haber /Gündem / Enerji şirketi çalışanları ile köylüler arasında arbede /02 Ağustos 2023 20:26

Enerji şirketi çalışanları ile köylüler arasında arbede

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ödenmemiş borç nedeniyle alınan mahkeme kararıyla trafoları sökmek isteyen enerji şirketi çalışanları ile köylüler arasında arbede çıktı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ekinciler ve Karataş mahallelerinde enerji şirketi, 2017 yılından bu yana ödenmemiş tarımsal elektrik borcunun ödenmediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkemeden mahallelerdeki 6 trafonun sökülmesi yönünde karar çıktı. Jandarma ekipleri ve avukatlarla bölgeye giden enerji şirketi çalışanları, 5 trafoyu söktü.

Sonuncusu için Ekinciler Mahallesine giden enerji şirketi çalışanlarıyla, işlemi engellemek isteyen köylüler arasında arbede çıktı. İddiaya göre bu sırada bazı köylüler, trafonun da içinde olduğu ve hasadı yapılmış tarlada anız ateşi yaktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Yangın, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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