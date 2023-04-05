Enes Kanter 15 Temmuz'u anlattı: Hocaefendi hadiseyi duyunca ne yaptı?

MC TV'de yayınlanan 'İftar Zamanı' çok özel bir konuğu ağırladı. ABD'den gelerek programa konuk olan NBA Yıldızı Enes Kanter Freedom , programda merak edilen sorulara cevap verdi 15 Temmuz'da Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yanında olduğunu söyleyen Kanter, 'O gün Türkiye'den haber geldiğinde Hocaefendi'nin nasıl davrandığını ' anlattı.

17 Temmuz'da ABD yetkililere doğruları anlatmak için Washington'da bir çok kişi ile görüştürünü hatırlatan Kanter , ABD'li yetkililerin kendisine' Biz bütün gerçekleri biliyoruz' cevabını aldıklarını söyledi.











