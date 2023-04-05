Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter 15 Temmuz'u anlattı: Hocaefendi hadiseyi duyunca ne yaptı? /05 Nisan 2023 12:26

Enes Kanter 15 Temmuz'u anlattı: Hocaefendi hadiseyi duyunca ne yaptı?

ABD'den gelerek programa konuk olan NBA Yıldızı Enes Kanter Freedom , Reha Yeprem'e 15 Temmuz anısını anlattı.

Enes Kanter 15 Temmuz'u anlattı

MC TV'de yayınlanan 'İftar Zamanı' çok özel bir konuğu ağırladı. ABD'den gelerek programa konuk olan NBA Yıldızı Enes Kanter Freedom , programda merak edilen sorulara cevap verdi  15 Temmuz'da Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yanında  olduğunu söyleyen Kanter, 'O gün Türkiye'den haber geldiğinde Hocaefendi'nin nasıl davrandığını ' anlattı. 
17 Temmuz'da ABD yetkililere doğruları anlatmak için Washington'da bir çok kişi ile görüştürünü hatırlatan Kanter , ABD'li yetkililerin kendisine' Biz bütün gerçekleri biliyoruz' cevabını aldıklarını söyledi. 



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