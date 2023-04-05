Samanyolu Haber /Gündem / Yusuf Kerim bugün annesine kavuşabilecek! /05 Nisan 2023 12:01

Yusuf Kerim bugün annesine kavuşabilecek!

6 yaşındaki kemik kanseri hastası Yusuf Kerim’in annesinin tahliye edilmesini sağlayacak olan ve kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Hasta çocukların annesinin ‘infaz erteleme’ almasını sağlayacak yasa AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzalamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre, çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazı 1 yıla kadar ertelenebilecek; erteleme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere en çok 4 kez uzatılabilecek.




Yasanın yürürlüğe girmesiyle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören 4. evre Ewing Sarkom kanser hastası Yusuf Kerim Sayın’ın cezaevindeki annesi Gülten Sayın’ın bugün tahliye edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

6 Yusuf Kerim İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görürken annesi Gülten Sayın, 15 Temmuz’dan önce Adıyaman’da bir yurtta çalıştığı ve maaşının Bank Asya’ya yatırıldığı gerekçesiyle verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay’ın onaması üzerine 16 Aralık’ta tutuklanarak Sakarya Ferizli Cezaevi’ne gönderilmişti.

6 yaşındaki kanser hastası çocuk tedavisi boyunca sürekli annesini sayıklamış, kamuoyunda oluşan yoğun tepki üzerine anne Gülten Sayın özel izinle oğlunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiş, ancak yeniden cezaevine gönderilmişti.

Yusuf Kerim’leri annesine kavuşturacak yasa teklifini HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM’ye vermişti.
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