Samanyolu Haber /Gündem / Enflasyon çalışmaları AKP'yi rahatsız etmişti: 6 TL için ENAG'a vergi incelemesi /28 Ağustos 2022 15:19

Enflasyon çalışmaları AKP'yi rahatsız etmişti: 6 TL için ENAG'a vergi incelemesi

ENAG'ın kurucusu, Prof. Dr. Veysel Ulusoy, TÜİK'in enflasyon verilerini 'teyit etme' amacıyla kurulan ENAG hakkında 6 lira geliri beyan etmediği gerekçesiyle vergi denetimi başlatıldığını duyurdu.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ekonomi verilerinin güvenilirliğinin tartışmalı hale gelmesi nedeniyle bağımsız araştırmacılar tarafından kurulan Enflasyon Araştırmaları Grubu'na (ENAG) vergi denetimi başlatıldığı belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre TÜİK'in hakkında dava açtığı ENAG yöneticisi Veysel Ulusoy, 6 lira geliri beyan etmediği gerekçesiyle vergi denetimi başlatıldığını sosyal medya hesabı Twitter'dan açıkladı. 

BAKANLIĞA TEPKİ GÖSTERDİ: "YOLSUZLUK YOKSA HERKESE BULAŞIR!"
Ulusoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"6 lira gelirinizi beyan etmemişsiniz diyerek telefon emriyle şahsımıza (ENAG'a) vergi denetimi başlatan maliye bakanına benzer başarılı bir adımı siz adalet bakanından bekliyor bu halk. Yolsuzluk yoksa herkese bulaşır!"
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