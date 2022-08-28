Samanyolu Haber /Gündem / Peker "Saray'dan kelle aldı" iddiası: Taranoğlu istifa etti mi? /28 Ağustos 2022 15:03

Peker "Saray'dan kelle aldı" iddiası: Taranoğlu istifa etti mi?

SPK'dan Saray'a uzanan rüşvet çarkında yer aldığı ileri sürülen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Serkan Taranoğlu'nun sağlık gerekçesiyle 'affını' istediği ileri sürüldü.

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Suç örgütü lideri Sedat Peker’in ortaya attığı SPK’dan Saray’a uzanan ‘rüşvet çarkı’ iddialarında adı geçen Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun istifa ettiği ileri sürüldü.

İnternete yansıyan haberlere göre Taranoğlu, ‘sağlık sorunlarını’ gerekçe göstererek ‘görevinden affını’ istemiş. Taranoğlu, hakkında ortaya atılan ve belgeleri de yayınlanan iddialara göre iş insanlarından SPK’daki işleri ‘halletmek’ için yüzbinlerce dolar rüşvet istiyordu.

Sedat Peker, Taranoğlu’nun kasetinin olduğunu ve bu kasetin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne konulacağını, bu skandalı engellemek için iş insanı Mine Tozlu Sineren’den 4 milyon TL istediğini öne sürmüştü.
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