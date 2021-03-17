Samanyolu Haber /Gündem / Enver Aysever'e gözaltı /17 Mart 2021 14:30

Enver Aysever'e gözaltı

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Enver Aysever, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alındı. Aysever'in avukatı Özge Demir ise henüz suçlamanın detayları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını açıkladı.

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Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Enver Aysever, Twitter'da paylaştığı bir karikatür nedeniyle açılmış olan bir soruşturmayla ilgili olarak bu sabah karakolda ifade verdikten sonra hakkında Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş bir yakalama kararı olduğu söylenerek gözaltına alındı. 
 
Aysever ise gözaltına alındıktan sonra yaptığı ilk açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve gözaltı süreci boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını belirtti. 

SUÇLAMA: HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK

Aysever'in avukatı Özge Demir ise suçlamanın detayları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği'nin 20 Mart 2020 tarihinde Aysever’in Twitter da yaptığı bir paylaşımla ilgili olarak “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasında bulunduğunu, bununla ilgili olarak ifadesini almak üzere bir yakalama kararı olduğunu öğrendiklerini belirtti. 
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