Samanyolu Haber /Gündem / Ercan Havalimanı’nda elektronik sistem çöktü /22 Temmuz 2023 17:14

Ercan Havalimanı’nda elektronik sistem çöktü

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 gün önce Kıbrıs’ta açılışını yaptığı Ercan Havalimanı yeni terminal binasının elektronik sistemleri çöktü. Uçaklarına yetişemeyen yolcular duruma isyan etti.

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TR724'te yer alan habere göre Erdoğan’ın açılışını yaptığı Kuzey Kıbrıs’taki Ercan Havalimanı yeni terminal binasının elektronik sistemleri çöktü. Havalimanında uzun kuyruklar ve yığılmalar oluştu. Bavul taşıma bantları durunca yolcular uçaklarına yetişemedi. Klimaların çalışmadığı binada sık sık elektrikler kesildi.

Körfez ülkeleri ziyaretinin ardından Erdoğan’ı taşıyan özel uçak, yenilenen Ercan Havalimanı’na Perşembe günü ilk inişi yapmıştı. Erdoğan açılışta, “Bu eser KKTC’nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır” demişti.
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