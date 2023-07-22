Samanyolu Haber /Gündem / Artan fiyatlar vatandaşı kaçağa yönlendirdi: Gümrükler kaçak eşyalarla doldu /22 Temmuz 2023 16:58

Artan fiyatlar vatandaşı kaçağa yönlendirdi: Gümrükler kaçak eşyalarla doldu

Hükumetin artırdığı vergiler ve enflasyonla her geçen gün yükselen fiyatlar vatandaşı kaçak eşyalara yönlendiriyor. Yurda kaçak eşya girişi rekor kırarken, yakalanabilen eşyalar gümrük depolarını doldurdu.

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BOLD MEDYA'da yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yakaladığı kaçak eşyalar giderek artıyor. Ekipler bu yılın ilk yarısında 8 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirirken, bu rakam 2021 toplamında 7 milyar 749 milyon 944 bin lira, geçen yıl ise 11 milyar 960 milyon 735 bin lira olarak kayıtlara geçmişti.

2.8 MİLYAR LİRALIK ELEKTRONİK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük Muhafaza ekipleri, bu yılın ocak-haziran döneminde ise 7 milyar 954 milyon 598 bin liralık kaçak eşya operasyonuna imza attı. Ele geçirilen kaçak eşyalar arasında ilk sırada elektronik eşya yer aldı. Bu dönemde, 2 milyar 856 milyon 193 bin liralık elektronik kaçak eşyaya el konuldu. Yılın ilk 6 ayında ele geçirilen kaçak araçların değeri de 1 milyar 754 milyon 711 bin lira oldu.

FARKLI TÜRDE 5.3 TON UYUŞTURUCU YAKALANDI

Ekiplerce, uyuşturucu mücadelede rekor miktarda maddeye el konulurken eroin, Afyon sakızı, baz morfin, esrar, kokain, metamfetamin, ectasy, captagon, skunk ve khat cinsi uyuşturucu maddelerin ülkeye girişi engellendi. Gümrük Muhafaza ekiplerince, yılın ilk yarısında 5,3 ton farklı türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ DE KAÇAK YOLLARLA YURDA GİRİYOR

Elektronik eşya ve uyuşturucu madde operasyonlarının ardından öne çıkan diğer kalem ise alkol ve tütün ürünleri oldu. Ekipler, yılın ilk yarısında 463 milyon 426 bin liralık alkol ve tütün ürününe el koydu. 649 bin 185 paket sigara, 78 bin 974 kilogram çay ve 44 bin 269 cep telefonuna da operasyonlar kapsamında el konuldu.

TEKSTİL DE TÜRKİYE’YE KAÇAK GETİRİLİYOR

Gümrük muhafaza ekipleri, ilk 6 ayda 319 milyon 708 bin liralık makine ve aksamının da ülkeye kaçak yollarla girmesini engelledi. Söz konusu dönemde, 99 milyon 227 bin lira değerinde kaçak değerli maden Gümrük Muhafaza ekiplerine takılırken, ele geçirilen tekstil ürünlerinin değeri 159 milyon 556 bin lira olarak kayıtlara geçti.

GIDA MADDELERİ DE TIBBİ EŞYALAR DA KAÇAK

Geçen yıl 67 milyon 352 bin 964 liralık döviz de gümrük kapılarında el konulan eşyalar arasında yer aldı. Ekipler, geçen yıl 40 milyon 666 bin liralık kaçak gıda ürününün ülkeye girmesine engel oldu. Ekipler, 34 milyon 176 bin lira değerinde tıbbi eşyayı gerçekleştirdikleri operasyonlarda ele geçirdi.

ZAMLAR SONRASI AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI ÖNPLANA ÇIKTI

Bu dönemde 11 milyon 426 bin lira değerinde kimyevi madde kaçakçılığı ve 8 milyon 147 bin lira değerinde akaryakıt kaçakçılığı önlendi. Ele geçirilen akaryakıt ürünlerinde ise motorin ile fuel oil öne çıktı. Ekipler, yılın 6 aylık döneminde 1429 kaçak göçmenin yakalanmasını da sağladı.
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