Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan beklenen fiyatları açıkladı /05 Haziran 2022 18:25

Erdoğan beklenen fiyatları açıkladı

Rusya ile Ukrayna arasında devem eden savaş nedeniyle dünya geneline yansıyam bir tahıl krizi yaşanmaya devam ederken, Türkiye'de de merakla beklenen buğday alım fiyatlarının AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığı belirtildi.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AKP'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar konusunda, "Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni düzenlemeleri yakında uygulamaya geçireceğiz" dedi.

Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacağını açılayan Erdoğan, "TMO'nun arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlenmiştir" dedi.
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