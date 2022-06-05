Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da Halk Ekmek ile ilgili yeni dönem başlıyor /05 Haziran 2022 18:19

İstanbul'da Halk Ekmek ile ilgili yeni dönem başlıyor

İstanbul'da üretilen Halk Ekmek ürünlerinde kullanılmak için şehir içindeki buğday üreticilerine destek olmak amacıyla alımların bu çiftçilerden yapılacağı duyuruldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek ürünlerinde kullanılmak için şehir içindeki buğday üreticilerine destek olmak amacıyla alımların bu çiftçilerden yapılacağı duyuruldu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, "İstanbul’un buğdayı İstanbul’un ekmeği olacak. İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu uygulama için son başvuru tarihi ise 24 Haziran olarak belirlendi.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı:

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