Erdoğan eleştirdiği Sezer'in izinde

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaşkanı olduğu dönemde "asaleten müdür tayin edememekten" yakınıyordu.





Ancak yasama, yürütme ve yargının tek elde toplandığı partili cumhurbaşkanlığı sisteminde AKP bürokratları "vekâleten" atamayı tercih ediyor.





ÜST DÜZEY KADROLAR VEKALETE EMANET







Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in bakanlık kadrolarının yapısına dair soru önergesine bakanlıklar tarafından verilen cevaplar devlette vekâlet dönemini gözler önüne serdi.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın verdiği bilgilere göre, bakanlıkta 12 üst düzey (Genel müdür, müstakil daire başkanı ve bölge müdürü) personel vekâleten vazife yapıyor.





Ticaret Bakanlığı merkez birimlerde 35, Gümrük ve Dış Ticaret bölge müdürlüklerinde 12, Serbest Bölge müdürlüklerinde 4 personel üst düzey kadrolara vekâleten tayin edildi.





Ticaret İl Müdürü kadrolarına 38 personel vekâlet ediyor.





81 İL MÜDÜRÜ VEKÂLETEN İŞ BAŞINDA





Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda durum farksız. 81 il müdürünün tamamı vekâleten görev yapıyor.





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bakanlığımızın merkez teşkilatında yer alan üst düzey yöneticilerin bir kısmının ataması gerçekleştirilmiş olup diğerleri içinde atama çalışmaları devam etmektedir.” dedi.





KRİTİK BAKANLIKLARDAN VEKÂLET SORUSUNA CEVAP YOK





İç İşleri Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ise Gürer’in vekâletle yönetilen üst düzey kadrolarına dair sorularına cevap vermedi.





“LİYAKATİN YERİNE BAŞKA ŞARTLAR ALDIĞI İÇİN..."





Gürer “Üst düzey kadroların bu denli çok sayıda vekâletle idare edilmesi sorgulanmalıdır." dedi.





"Liyakat sistemi; hizmet içinde ilerlemenin ve yükselmenin yeterlilik ile başarı ölçütüne dayandırıldığı bir sistemdir." diyen Gürer, "Ülkenin yönetilmesinde kilit rol üstlenen bakanlıkların liyakat sisteminden uzaklaşarak vekâletle yönetilmesi irdelenmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.