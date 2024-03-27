Erdoğan, ilk kez Biden’ın davetlisi olarak ABD’ye gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden, başkan olarak göreve başladığı Ocak 2021’den bu yana ilk kez AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Beyaz Saray’a davet etti. 9 Mayıs için iletilen resmi davet, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylaması sonrasında geldi.







ABD’de 3,5 yıldır başkanlık koltuğunda oturan ve kasım ayındaki seçimlerde yeniden aday olacak olan Joe Biden, ilk kez Erdoğan’ı Beyaz Saray’a davet etti. 9 Mayıs’ta Washington’a gidecek Erdoğan, ilk kez Beyaz Saray’da Başkan Biden’la görüşecek. Erdoğan ile Biden daha önce uluslararası zirvelerde ikili görüşmeler gerçekleştirmiş, son olarak temmuz ayında Litvanya’daki NATO zirvesinde bir araya gelmişti.





Erdoğan’a yapılan resmi davet, NATO’daki İsveç krizinin aşılmasının ardından geldi. Türkiye, yaklaşık 2 yıl boyunca İsveç’in NATO’ya üyeliğine onay vermemek için direnmişti. Ancak yaklaşık 2 ay önce nihayet onayın verilmesinin ardından Ankara-Washington ilişkileri ivme kazanmıştı.





MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD’ye gidip görüşmeler gerçekleştirmesinin ardından Erdoğan ile Biden, ilk kez Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te buluşacak. Beyaz Saray’daki görüşmelerde terörle mücadele, Suriye-Irak sınırındaki gelişmeler, savunma işbirliği, Gazze ve F-16 satışı gibi konu başlıklarının ele alınması bekleniyor.