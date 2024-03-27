Samanyolu Haber / / Vår Frue Kilisesi dördüncü kez kapılarını iftar için açtı /27 Mart 2024 17:06

Vår Frue Kilisesi dördüncü kez kapılarını iftar için açtı

Norveç’in Tromdheim şehri kiliselerinden olan Vår Frue Kilisesi, Hizmet Gönüllülerinin RamadanGjest organizasyonuyla 4 yıl önce tanıştı.

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Kilise o günden itibaren her yıl Ramazan Ayında iftar için kapılarını açıyor. Geleneksel hale gelen Vår Frue Kilisesi iftarlarına bu yıl katılanlar arasında, belediye meclisinden politikacılar ve bölge piskoposluğundan din görevlileri de vardı. 

Trondhein polis müdürlüğünden çeşitlilik koordinatörü de ilk kez katılan misafirler arasındaydı.

Program “Ezan” ile başladı. İftarda “Ezanın” Norveççe anlamı da okundu. Etkinlik Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırma görevlisi Kadir Mutlu’nun Ramazan Ayı ve oruç konusundaki sunumuyla devam etti. 

Kilise piskoposu Herborg Finnset ise kilisenin oruç geleneğine dair bir sunum yaparak, Ramazan Ayıyla kiliselerinin oruç zamanı arasındaki benzerliklere dikkat çekti. 

Misafirler düzenlenen iftar programına davet edilmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, gelecek yılı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Katılımcılardan bazıları günün anısına fotoğraf çekinerek sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.


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