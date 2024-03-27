Samanyolu Haber / / Hizmet Danmark Derneği’nin iftar programında birlik ve dayanışma vurgusu /27 Mart 2024 17:17

Hizmet Danmark Derneği’nin iftar programında birlik ve dayanışma vurgusu

Hizmet Danmark Derneği, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan özel bir iftar yemeği programında partner derneklerini bir araya getirdi.

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Ishoj Ungkultur, Dialogforum ve Danmarks Farver derneklerinin de katılımıyla, uzun süredir devam eden iş birliğinin güçlü bağlarını pekiştiren bu etkinlik, dernekler arası dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi.

Hizmet Danmark Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeği, tanıdık yüzlerin samimi sohbetleriyle manevi bir atmosferde başladı. Yemeğin ardından Genel Sekreter Erdal Atak, derneğin gelecek vizyonunu ve yürütülen projelerin toplumsal etkilerini paylaştı.

Atak’ın konuşmasında vurguladığı, yeni nesillerin toplumsal uyuma katkıları ve Danimarka toplumuna sunacakları değerler, dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. “Birlikte daha güçlüyüz” diyerek dernekler arası iş birliğiyle hayata geçirilecek projelerin önemine dikkat çekti.

Katılımcılar, iftarın ardından yapılan bu değerli konuşmanın, mevcut ilişkileri daha da güçlendirdiğini ve yeni projeler için ilham verdiğini dile getirdiler.
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