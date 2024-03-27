Diyalog iftarında kardeşlik sofrası

Harmonie Kulturzentrum tarafından terip edilen ve Schwerzerhalle’de yapılan etkinlikte, yerel siyasetçilerden, Alman işadamlarına, öğretmenlerden sivil toplum kuruluşu temsilcilerine kadar geniş bir yelpazedeki 200’den fazla konuk, diyalog ve hoşgörü şemsiyesi altından toplandı.





Salonu dolduran Hizmet Gönüllüleri, yakından tanıdıkları Alman dostları ve diğer milletlerden Müslüman komşuları ile sofralarını paylaştı.İftar programında Fatma Bay yan flütü, Zeynep Naz Bay da kemanı ile müzik dinletisi sundu.Baden Württemberg Rehberlik Hizmetleri Sorumlusu Aşır Koçak Alman misafirlere Ramazan orucu ve kavramları hakkında bilgi verdi.Okunan ezanın ardından klasik Türk lezzetlerinin sunulduğu yemeğe geçildi. Tatlı olarak baklava ve şekerpare ve diyalog sofralarının olmazsa olmazı şey ikram edildi.Yemeklerin yapımı ve servisi Hizmet Gönüllüleri tarafından bizzat yapıldı.