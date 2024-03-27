Samanyolu Haber / / Diyalog iftarında kardeşlik sofrası /27 Mart 2024 18:37

Diyalog iftarında kardeşlik sofrası

Almanya’nın Baden Württemberg eyaletinin Schwäbisch Gmünd kentinde düzenlenen geleneksel diyalog iftarı bu sene de geniş katılımla gerçekleşti.

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Salonu dolduran Hizmet Gönüllüleri, yakından tanıdıkları Alman dostları ve diğer milletlerden Müslüman komşuları ile sofralarını paylaştı.
Harmonie Kulturzentrum tarafından terip edilen ve Schwerzerhalle’de yapılan etkinlikte, yerel siyasetçilerden, Alman işadamlarına, öğretmenlerden sivil toplum kuruluşu temsilcilerine kadar geniş bir yelpazedeki 200’den fazla konuk, diyalog ve hoşgörü şemsiyesi altından toplandı.

İftar programında Fatma Bay yan flütü, Zeynep Naz Bay da kemanı ile müzik dinletisi sundu.

Baden Württemberg Rehberlik Hizmetleri Sorumlusu Aşır Koçak Alman misafirlere Ramazan orucu ve kavramları hakkında bilgi verdi.

Okunan ezanın ardından klasik Türk lezzetlerinin sunulduğu yemeğe geçildi. Tatlı olarak baklava ve şekerpare ve diyalog sofralarının olmazsa olmazı şey ikram edildi.

İMECE USULÜ

Yemeklerin yapımı ve servisi Hizmet Gönüllüleri tarafından bizzat yapıldı.
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