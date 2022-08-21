Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Manisa’da düzenlenen toplu açılış törenine katılan eski TBMM başkanı Bülent Arınç kürsüye çıkarken ve konuşması bittikten sonra kürsüden inerken katılanlar tarafından yuhalandı.







Sözcü’den İlker Kılıçaslan’ın haberine göre, TBMM eski başkanı Arınç'ın konuşması sırasında kimi zaman meydandan ‘Recep Tayyip Erdoğan' sloganları yükseldi. Konuşmasını ‘Sizleri selamlıyorum' sözleriyle bitiren Arınç kürsüden inerken yine açılış töreni için meydanda olan birçok Manisalı tarafından yuhalandığı gözlendi.





Bülent Arınç, Cumhur İttifakı içinden tepki aldığı sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmişti. Arınç, sık sık AK Parti'yi eleştirdiği açıklamalarıyla gündeme geliyordu. Son olarak Arınç, “Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler, havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. ‘Kral çıplak' demenin vaktidir” sözleri de gündem olmuştu.