Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan şimdi de Ronaldo’nun transferini açıkladı /25 Aralık 2022 22:14

Erdoğan şimdi de Ronaldo’nun transferini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversiteli gençlerle bir araya geldiği programda Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo'yla ilgili gündem olacak ifadeler kullandı.

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Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü’ndeki programda Ronaldo'nun transferini açıkladı. Erdoğan konuşmasında “Ronaldo’yu harcadılar. Ronaldo’ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda sokmak, ikinci yarıda 15 dakika, yarım saat sokmak, o onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini alıp götürdü. Orada Ronaldo ile Messi’yi kıyaslamak yerine artık öyle veya böyle Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan’a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo. Şimdi artık gelecekle ilgili Mbappe, gelecekte o var.” dedi... 
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