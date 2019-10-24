Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan yine '4 milyon mülteci gönderirim' dedi: Vakti geldiğinde bu kapılar açılır! /24 Ekim 2019 16:11

Erdoğan yine '4 milyon mülteci gönderirim' dedi: Vakti geldiğinde bu kapılar açılır!

Tayyip Erdoğan kaymakamlık kursu kura töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'ye sığınan mültecileri kapıları açıp Avrupa'ya göndermekle tehdit etti.

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Konuşmasından başlıklar şöyle: 

*Şimdi de uluslararası mücadelenin içindeyiz, yedi düvele karşı ayakta durduk, durmaya da devam edeceğiz. Bağıranlar, çağıranlar, konuşanlar... Bunların hiçbirinin buraya sınırı var mı, yok. Biz 911 kilometre sınırı olan Türkiye olarak taciz ediliyorsak sessiz kalamayız. Her kazanımımızın gerisinde çok büyük emek ve fedakârlık; her kaybımızda ise acı vardır. Bize insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı bir tebessümle karşılıyoruz. Ruanda da bir buçuk milyon insan öldüreceksin, Cezayir'de de bir o kadar, sonra bize insanlık dersi vereceksin. Kadife eldivenimizin içindeki demir yumruğu göstermekten geri durmayacağız.

*Avrupa Birliği'nin sonu samimiyetsizliği ve ikiyüzlülüğü nedeniyle gelecektir. Brexit boşuna gelmedi. 'Kapıları açarız' dediğim zaman tutuşuyorlar, vakti zamanı geldiğinde bu kapılar açılır. Hadi bakalım siz de yüzbinleri ağırlayın, görelim. Burada 4 milyon var.

*Bizim Suriye’nin toprak bütünlüğünde gözümüz yok. Bizim Türkiye’de de Suriye’de de Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Batı ülkeleri yatıyor kalkıyor ‘Kürtler’. Kürt dediğiniz zaman Kürt kardeşlerimizi terörist olarak nitelendirmiş oluyorsunuz. Bu bölgede barış için adımlar attık. Askeri seçeceğine hep en son başvurduk. 

*Devasa ülkelerin liderleri bu teröristlerin başları için masaya oturuyor ve sorunu çözmeye çalışıyorlar. Teröristi muhattap olarak karşınıza aldığınızda terörle mücadele olur mu? Böyle yapa yapa zaten bu iş bu hale geldi.


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