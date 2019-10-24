AP'den Türkiye kararı: Kınama mesajı ve yaptırım talebi

AP'nin kınamasına Türk Dışişleri "AP'nin Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu tümüyle reddediyoruz." diyerek yanıt verdi.







Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu ifade edilen tasarıda aynı zamanda bölgenin istikrar ve güvenliğinin de tehdit edildiği belirtiliyor. Kabul edilen karar tasarısında harekatın IŞİD'in yeniden canlanması riski taşıdığı iddia edildi.





AP üyeleri, Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım kararları alınmasını da istedi.





Güvenli bölge BM kontrolünde olsun





Türkiye'nin operasyona başladığından bu yana çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve en az 300 bin sivilin yerlerinden olduğunu belirten vekiller oluşturulacak güvenli bölgenin Birleşmiş Milletler kontrolünde olması gerektiğini vurguladı.





Türkiye Dışişleri'nden tepki: Karar bizi şaşırtmadı





Türkiye AP'nin kararına sert tepki gösterdi. Dışişlerinin açıklamasında "Teröristleri sürekli parlamentosunda ağırlayanların aldığı bu karar aslında bizi şaşırtmamıştır." ifadesi kullanıldı.





Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı olduğu belirtilen açıklamada, harekatın, BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütüldüğü vurgulandı.





Ankara, Suriye Demokratik Güçleri'nin önderliğini yapan YPG'yi PKK'nın Suriye uzantısı olarak kabul ediyor.