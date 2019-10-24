Samanyolu Haber /Dünya / Suriyeli Kürt BM önünde kendini yaktı /24 Ekim 2019 19:12

Suriyeli Kürt BM önünde kendini yaktı

Suriyeli bir Kürt, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) binasının önünde kendini ateşe verdi.Almanya'da ikamet eden şahsın, alevler içinde kaldıktan sonra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) binasına girmeye çalıştığı belirtildi.

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Ağır yaralanan 31 yaşındaki şahsın bir helikopterle Cenevre'ye 60 kilometre uzaklıktaki Brandopfer'de bir özel kliniğe götürüldüğü belirtildi. UNHCR sözcüsü Andrej Mahecic, güvenlik güçlerinin derhal duruma müdahale ederek alevleri söndürdüğünü ve adamın hayatını kurtardığını söyledi. 

DW Türkçe’nin haberine göre Mahecic, adamın herhangi bir talep dile getirmediğini ve üzerinde herhangi bir açıklama ya da broşürün de bulunmadığını belirtti. Polis sözcüsü de adamın eyleminin sebebine ilişkin henüz bir bilgi bulunmadığını, ağır yaralanan şahsın yakın zamanda konuşabilecek duruma geleceğini de düşünmediğini söyledi. 

Sözcü, şahsın Almanya'da ikamet ettiğini üzerindeki dökümanlardan tespit ettiklerini, ancak ne zamandır Almanya'da yaşadığını ve en son nerede ikamet ettiğine ilişkin ellerinde bir bilgi bulunmadığını belirtti.
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