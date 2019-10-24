Rusya, Suriye'ye yerleşiyor

Sputnik İngilizce'de yer alan habere göre, Rusya 'yeni görevler çerçevesinde' bir hafta içinde Suriye'ye 276 askeri yetkili, 33 birim askeri teçhizat gönderecek.







Haberde, Rusya'nın Suriye'deki askeri faaliyetleri ile ilgili şu bilgilere yer verildi:





"Rus Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin devriye gezeceği alanın uzunluğunun 60 kilometre olduğunu, Kuzey Suriye'de Kamışlı'da başlayıp Amuda yerleşkesine kadar uzandığını duyurdu.





Bir hafta içinde Suriye'ye iki polis taburu gönderilecek. Türkiye ile Kuzey Suriye'ye dair bu hafta varılan anlaşmadan sonra, Savunma Bakanı Sergei Shoigu, Rus askeri polisinin kapasitesinin, Kuzey Suriye'de uzlaşılan bölgelerde devriye gezmek için yeterli olacağını söyledi.





Putin ve Türk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki müzakerelerden sonra, salı günü Soçi'de bir anlaşma mutabakatı imzalandı. Anlaşma, Kürt milis gücünün 150 saat içinde, sınırdan 30 km içeri çekilmesini öngörüyor.





Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise, ABD'nin Suriye'deki varlığının yasadışı olduğunu söyledi ve tüm yabancı askerlerinin çekilmesi gerektiğini belirtti. Peskov, Rus güçlerinin ülkedeki varlığının ise meşru olduğunu savundu."