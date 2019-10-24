Boydak'ın yüzde 47'si bizim, onay vermeyiz

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesi ile başlattığı cadı avında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrettiği Boydak Holding'te kayyımlar yolsuzlukların unutturmak için "isim değiştirme" oyunu oynuyor.







Boydak'ın ana hissedarlardan Mustafa Boydak, TMSF'nin böyle bir değişikliğe yetkisi olmadığını belirterek, holdingin tüm hisselerinin TMSF kontrolünde olmadığını vurguladı.





YÜZDE 47'LİK HİSSE HÂLÂ BOYDAK AİLESİNDE





Yüzde 47'lik hissenin Boydak ailesine, ortaklarına ait olduğunu belirten Boydak, hisselerin bir kısmının 7 Ekim 2016'da vefat eden annelerinden kendilerine miras yoluyla geçtiğini kaydetti.





Holdingin isim değişikliği gibi kararlarının genel kurul toplanarak alınabileceğine dikkati çeken Boydak, değişikliğin ancak Genel Kurul'da 3'te 2'lik çoğunluk tesis edilmesi halinde mümkün olabileceğini söyledi.





Genel kurulun 4 yıldır toplanmadığına işaret eden Mustafa Boydak, isim değişikliği konusunda oy haklarının olduğunu ve böyle bir karara destek vermeyeceklerini ifade etti.





Boydak Holding'in büyük hissedarlarından Mustafa Boydak, Genel Kurul'un yetkisindeki kararları almaması için TMSF'yi ve kayyımları uyardı. Aksi takdirde aile mülkiyet hakkını ve Türk Ticaret Kanunu'nun ihlal eden isimler hakkında hukuki yollara müracaat edecek.





"DEĞİŞİKLİK HUKUKEN YOK HÜKMÜNDE OLUR"





Değişiklik yapılması halinde bunun hukuksuz olacağını ve hukuki yollara başvuracaklarını da dile getiren Mustafa Boydak henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığının altını çizdi.





Independent Türkçe'ye mülakat veren Boydak, "Henüz yargı son sözünü söylemedi. Yargı kararı kesinleşmeden bizim hakkımızda böyle ithamlarda bulunamazsınız. Biz vatansever insanlarız. Vatansever bir aileyiz ve hayırseverliğiyle yüzlerce hayır eserinde imzası bulunan bir aileyiz." dedi.





MUSTAFA BOYDAK: ÖNCELİĞİMİZ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL





Mustafa Boydak, holdingin isminin değişmesinden başka gündemleri olduğuna değinerek, yaklaşık dört yıldır hapishanede bulunan Hacı Boydak, Memduh Boydak ve Şükrü Boydak'ın aklamasının öncelikleri olduğunu belirtti.





Kayyım Alpaslan Baki Ertekin, Boydak Holding’in isminin “Büyük Erciyes Holding” ya da "Erciyes Anadolu Holding" olarak değiştirileceğini iddia etmişti.





KAYYIM ERTEKİN'İN YOLSUZLUĞU UNUTTURMA TAKTİĞİ





TMSF tarafından genel müdür olarak tayin edilen kayyım Ertekin'in Boydak'ın parası saltanat sürdüğü ortaya çıkmıştı.





Ertekin kendisine iki lüks makam arabası almasının haricinde eşine ve kızına da birer lüks araba hediye ettiği belirtilmişti.