Kayyıma cevap: Boydaklar candır...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesi ile başlattığı cadı avında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrettiği Boydak Holding'te kayyımlar imza attıkları yolsuzlukların üzerine örtmek için isim değiştirme oyunu oynuyor.

AKP'nin talimatı ile hareket eden mahkemelerde görülen davalarda "terör ya da şiddet" ile irtibatı gösteren tek delil tespit edilemediği halde hükümet, Boydak Holding'i asıl sahiplerine iade etmeyerek mülkiyet hakkını ihlal etmeye devam ediyor.

Amerika'da paravan şirket kurarak şahsi menfaat temin ettiği ortaya çıkan kayyım Alpaslan Baki Ertekin dikkatleri başka yöne çekmek için yerel medyaya, "Boydak ismini değiştireceğiz." diyor.

KAYYIM ERTEKİN, BOYDAK İSMİNİ "BÜYÜK ERCİYES HOLDİNG" DİYE DEĞİŞTERECEK

Genel Kurul üyelerinin onayını gerektiren bir konuda atılacak her adımın "hukuken yok hükmünde" olacağı belirtilirken, Boydak Holding'in büyük hissedarlarından Mustafa Boydak isim vermeden Ertekin'e cevap verdi.

Kayyım Ertekin'in Boydak Holding’in ismini “Büyük Erciyes Holding” olarak değiştireceklerine dair beyanatını ima eden Mustafa Boydak, şahsi Twitter hesabında, "Boydaklar candır." dedi.

Boydak aile fertleri ile yemek masasından bir kare fotoğrafı ilave ettiği twette, "Canların bir kısmı ile muhabbete daldık bu akşam. Boydak ismi dünya çapında bir markadır. Kim ne derse desin bilin ki kıskandığındandır. Bu aralar atan tutan bolca var gündem değiştirmek için. Severek kullanırız soy ismimizi, markamızı." ifadelerini kullandı.





BOYDAK'IN PARASI İLE KENDİSİNE, EŞİNE VE KIZINA LÜKS ARABA!





Ertekin'in Boydak'ın parası saltanat sürdüğü ortaya çıkmıştı. Ertekin kendisine iki lüks makam arabası almasının haricinde eşine ve kızına da birer lüks araba hediye ettiği belirtilmişti.





Ertekin, Boydak'a ait özel jeti kullandığı seyahatlerde ise şoförü kendisinden önce gideceği şehirde havalimanına ulaşıyor ve kendisini kapıda karşılıyor.





Amerika'da yıllardır faal bir şirket olmasına rağmen "Hudson Furniture LLC" ticari unvanı ile paravan bir şirket kurduğu ve holdingin parasını bu şirkete aktardığı iddiaları karşısında Ertekin sessiz kalırken, Ertekin'in ekim ayında Amerika'ya yapmaya planladığı ziyareti de ertelediği kaydedilmişti.