"Garlar saray eşrafına peşkeş çekilemez"

CHP İstanbul Milletvekili Meclis konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elendiği Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ihalesini gündeme getirdi.





Kadıgil ihaleyi kazanan Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi’nin sahibi 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder’in hikayesini anlattı. Meclis konuşmasınıysa Twitter hesabından “İBB’yi eleyerek Haydarpaşa ve Sirkeci ihalesini kapan Hazerfen şirketi sahibinin aşırı başarılı hikayesini TBMM’de özetledim. Her dört gencimizden biri işsizken henüz 33 yaşında yakalanan bu muazzam yükselişin darısı tüm işsiz gençlerin başına olsun! #HaydarpaşaHalkındır” mesajıyla paylaştı.





Kadıgil’in konuşması şöyle:





“Kendisini bin ferli çok hünerli olarak tanıtan AKP’nin oluşturduğu şanslı azınlığın kusursuz örneklerinden birinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz aslında kültürel bir miras olan ama bazılarının sadece rant iştahını kabartan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ihalesinden İBB bir şekilde elenir. Hüseyin Avni Önder isimli gencimizin şirketi İBB’yi eleyerek ihaleyi kapar. Zira o bin ferli, çok hünerlidir. Yani o bizim bildiğimiz Türkiye gerçekliğindeki 3,5 milyon genç işsizden biri değildir. Önder henüz üç yıl önce İBB’de 3 bin lira maaşla çalışan herhangi bir genç iken Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulu üyesi olduğu Okçular Vakfı’nın Genel Müdürü olur. Sonra 10 bin lira sermayeyle bir şirket kurar. İki yaşında olan Hazerfen adli şirketiyle Gar ihalesine katılır ve ihalede İBB’nin tam üç katı teklif sunar. Dahası, şirketinin sermayesini on günde tam 100 katına çıkartıp 1 milyon liraya yükseltir. Önder’in takdire şayan bu hikayesini ve hülyalarını bir kenarda keselim ve fersiz, hünersiz 16 milyonun mesajıyla sözümüzü bitirelim: Haydaroaşa halkındır, Saray eşrafına peşkeş çekilemez.”