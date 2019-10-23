Almanya'nın Suriye teklifine ABD ve NATO'dan yeşil ışık

Almanya’nın Suriye’nin kuzeyinde uluslararası askeri barış gücü ile güvenli bölge kurulması teklifine NATO ve ABD olumlu yaklaştı. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in ortaya attığı fikre Dışişleri Bakanlığı karşı çıkmış ve son olarak Başbakan Merkel destek vermişti.





Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in Suriye’nin kuzeyinde uluslararası askeri barış gücünün desteğinde bir uluslararası güvenli bölge kurulması teklifine NATO ve ABD olumlu yaklaştı.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman Bakan ile bu konuyu görüştüğünü ve Suriye’deki soruna getirilen tüm çözüm önerilerini olumlu karşıladığını söyledi.







ABD: AVRUPA SORUMLULUK ALMALI





ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison ise Almanya’nın teklifinin olumlu olduğunu ancak Amerikan askerlerinin böyle bir gücün içinde yer almayacağını söyledi. Hutchison, Almanya önderliğinde Suriye’nin kuzeyinde kurulacak bir askeri barış gücünün Avrupalı ülkelerden oluşması gerektiğinin altını çizdi.





Hutchison, Barış Pınarı Harekatı esnasında savaş suçu işlenip işlemediğinin soruşturulması çağrısında da bulundu.





NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK





NATO savunma bakanları, Perşembe günü bir araya gelerek Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyona ilişkin istişarelerde bulunacak. Kramp-Karrenbauer, önerisiyle ilgili ABD, Fransa ve İngiltere’yi bilgilendirdiğini, Perşembe ve Cuma günü yapılacak NATO savunma bakanları toplantısı sırasında konuyu diğer mevkidaşlarına da ileteceğini ifade etmişti.





Almanya ve Avrupa’nın şu ana kadar yaşananlara “seyirci kaldığını” ve daha aktif bir rol oynamaları gerektiğini belirten Alman Bakan, bu çerçevede “NATO içerisinde Almanya kaynaklı bir Avrupa girişiminin mantıklı” olacağını ifade etmişti.





ALMANYA’DA TARTIŞMA OLUŞTURDU





İktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı da olan Kramp-Karrenbauer, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye ve Rusya’nın da katılımıyla uluslararası denetim altında bir güvenli bölge oluşturulmasını önermişti.





Hristiyan Demokratların koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) yönetimindeki Dışişleri Bakanlığı ise öneriye sert tepki göstermişti. Maas, önerinin Dışişleri Bakanlığı’na ve koalisyon Ortağı SPD’ye sorulmadan gündeme getirilmesinin yönetimde ikilik görüntüsü oluşturduğunu belirtmişti.





SPD’li Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Uluslararası alanda bizim güvenilir olmamız, Alman federal hükümetinin bir bütün halinde çalışması ve bu tür önerileri tek ses olarak gündeme getirmesi beklenir. Kramp-Karrenbauer bunu yapmadı. Bu nedenle şimdi muhataplarımıza anlatmamız gerekiyor. Konu Alman dış politikasına duyulan güvendir” diye konuştu.





MERKEL DESTEK VERDİ





Tartışmaya son noktayı koyan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Karrenbauer’in teklifini “birçok soru işareti olmasına rağmen, önerinin oldukça umut vaadedici” sözleri ile desteklediğini açıklamıştı.





Merkel ayrıca, Kramp-Karrenbauer’ın güvenli bölge önerisini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştireceği bir görüşmede ele alacağını belirtti.