Samanyolu Haber /Gündem / Hulusi Akar'dan "200 IŞİD'li" açıklaması /23 Ekim 2019 23:24

Hulusi Akar'dan "200 IŞİD'li" açıklaması

Suriye'deki askeri oeprasyon sonrasında tartışma konusu haline gelen tutuklu IŞİD'lilerle ilgili bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.

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Barış Pınarı Harekâtı sürecinde en çok merak edilen YGP’nin elindeki IŞİD militanlarının durumunun ne olacağıydı. Askeri harekât sürecinde serbest kalan IŞİD’lilar hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Elimize geçen 200 DEAŞ’lı var, uygun şekilde kontrol ediyoruz” dedi.

Türkiye ile Rusya arasında Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen askeri harekat ile ilgili gerçekleştirilen görüşmelerde yer alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Reuters haber ajansına bölgedeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.
 
ERDOĞAN 750 IŞİD’LİNİN SERBEST BIRAKILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekâtı’nın gerçekleştiği bölgelerde serbest kalan IŞİD’lilerin durumuna ilişkin “Elimize geçen 200 DEAŞ’lı var, uygun şekilde kontrol ediyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “YPG’nin 750 kadar teröristi serbest bıraktığını” söylemişti.

Ayrıca Bakan Akar, Suriye’deki 12 gözlem noktasının bulunduğunu belirterek “Gözlem noktalarının kurulması konusunu değerlendiriyoruz, sahadaki duruma göre sayı artıp azalabilir” dedi. Türkiye’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili “Harekât alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.
 
Türkiye’nin NATO müttefikleri tarafından anlaşılmak konusunda zorlandığını belirten Bakan Akar F-35 programıyla ilgili “F-35 programı konusundaki anlaşmazlıkların üstesinden gelineceğine inanıyorum. Amerika’nın Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının geçici olacağına inanıyorum.” dedi.

Almanya’nın Güvenli Bölge sözleriyle ilgili “Almanya’nın Güvenli Bölge konusundaki önerisini dinleyeceğiz” deyip Türkiye’nin Patriot alabileceğini ekledi.
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