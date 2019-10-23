Samanyolu Haber /Teknoloji / Google'dan kuantum bilgisayarı açıklaması /23 Ekim 2019 23:07

Google'dan kuantum bilgisayarı açıklaması

Google, kuantum üstünlüğü olarak bilinen ve klasik bilgisayarların 10 bin yılda çözebileceği bir problemi kuantum bilgisayarının 200 saniyede çözdüğünü öne sürdü. IBM ise Google’ı yalanladı.

SHABER3.COM

Google, kuantum üstünlüğü olarak bilinen ve klasik bilgisayarların 10 bin yılda çözebileceği bir problemi kuantum bilgisayarının 200 saniyede çözdüğünü öne sürdü. IBM ise Google’ı yalanladı.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre kuantum bilgisayarlara ilişkin iddialar haftalardır teknoloji dünyasının gündeminde. Google'dan konuya ilişkin beklenen açıklama ise sonunda geldi. Şirket, kuantum bilgisayarın ilk kez normal bilgisayarların makul bir sürede gerçekleştiremeyeceği bir problemi çözdüğünü duyurdu.

Araştırmacıların raporuna sayfalarında yer veren "Nature" dergisindeki haberde, Sycamore adı verilen kuantum işlemcisinin en hızlı bilgisayarın dahi ancak 10 bin yılda sonuçlandırabileceği bir problemi 200 saniyede çözdüğü belirtildi.  Böylece "kuantum üstünlüğü" adı verilen ve geleneksel bir bilgisayarın makul bir sürede çözemeyeceği karmaşık bir probleme işaret eden olgunun kanıtlanmış olduğu kaydedildi.

Bir bilgisayarda bulunan ve 0 ve 1'lerden oluşan en küçük veri birimleri  "bit" olarak adlandırılırken, kuantum bilgisayarlarındaki "kübitler" kuantum mekaniğinin yasalarına göre bilgi depoluyor. Bir başka deyişle bu bilgisayarlar aynı anda birden fazla problemi çözebiliyor. Bu paradoks, teorik fizikte bugün dahi çetrefilli bir olgu olarak görülüyor.

IBM: Google'ın hesaplaması hatalı

Uzun süredir kuantum bilgisayarları üzerine araştırma yürüten bir başka Amerikan teknoloji şirketi IBM ise, Google'ın hesaplamasında bir hata bulunduğunu öne sürdü. Şirkete ait bir blogda yazan araştırmacılar, kuantum bilgisayarı tarafından çözülen problemin klasik bir bilgisayar tarafından iki buçuk günde çözülebileceğini belirtti.

Google'ın bu atılımı, teknoloji dünyası için önemli bir adım olsa da kuantum bilgisayarlarının gerektirdiği düşük sıcaklıklar ve vakum koşulları nedeniyle günlük kullanıma henüz uygun olmadığı belirtiliyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Google'dan kuantum bilgisayarı açıklaması Sonraki Haber >>

AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi

AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi

Almanya'da Türk ve Kürt gruplar arasında tekme tokat kavga

Almanya'da Türk ve Kürt gruplar arasında tekme tokat kavga

Eşi, Mustafa Yılmaz ile görüştü

Eşi, Mustafa Yılmaz ile görüştü

Sel mağduru vatandaşın isyanı...

Sel mağduru vatandaşın isyanı...

Suriye'den çekilen ABD askerlerine Kürtlerden taş ve çürük meyveli protesto

Suriye'den çekilen ABD askerlerine Kürtlerden taş ve çürük meyveli protesto

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Maçın ortasında at arabası devrildi

Maçın ortasında at arabası devrildi

Savunma Bakanlığı önünde ilginç kaza

Savunma Bakanlığı önünde ilginç kaza

Yanlış hesap pahalıya mal oldu!

Yanlış hesap pahalıya mal oldu!

Metroda facia son anda atlatıldı

Metroda facia son anda atlatıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:38:19