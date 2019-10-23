Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Türkiye için yeni S-400 açıklaması /23 Ekim 2019 22:58

ABD'den Türkiye için yeni S-400 açıklaması

Bir süredir tartışma konusu olan gelişmeyle ilgili konuşan Amerikalı yetkili, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’leri konuşlandırmamasını umduklarını söyledi.

SHABER3.COM

Trump’ın yaptırım açıklamasının ardından üst düzey bir Amerikalı yetkili, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’leri konuşlandırmamasını umduklarını söyledi. Yetkili "etnik temizlik" iddialarını da yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye’ye yaptırımların kaldırıldığına yönelik açıklamasının ardından, üst düzey bir Trump hükümeti yetkilisinden de Türkiye'ye yönelik açıklamalar geldi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre çarşamba günü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini konuşlandırmayacağını umduklarını söyledi.

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere de değinen yetkili, Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatına ilişkin, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı anlaşmalar bağlamında dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"Etnik temizliğe dair bir kanıt yok"

ABD'li yetkili ayrıca Türkiye'ye yönelik "etnik temizlik" iddialarını da yalanladı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda "etnik temizlik" icra ettiğine ilişkin herhangi bir kanıt mevcut olmadığını ifade eden yetkili, Türkiye'nin kendilerine böyle bir şeyin gelecekte de yaşanmayacağına dair güvence verdiğini kaydetti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ellerinde Türkiye'nin bölgede "etnik temizlik" yaptığına ilişkin kanıtlar olduğunu savunmuştu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'den Türkiye için yeni S-400 açıklaması Sonraki Haber >>

AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi

AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi

Almanya'da Türk ve Kürt gruplar arasında tekme tokat kavga

Almanya'da Türk ve Kürt gruplar arasında tekme tokat kavga

Eşi, Mustafa Yılmaz ile görüştü

Eşi, Mustafa Yılmaz ile görüştü

Sel mağduru vatandaşın isyanı...

Sel mağduru vatandaşın isyanı...

Suriye'den çekilen ABD askerlerine Kürtlerden taş ve çürük meyveli protesto

Suriye'den çekilen ABD askerlerine Kürtlerden taş ve çürük meyveli protesto

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Maçın ortasında at arabası devrildi

Maçın ortasında at arabası devrildi

Savunma Bakanlığı önünde ilginç kaza

Savunma Bakanlığı önünde ilginç kaza

Yanlış hesap pahalıya mal oldu!

Yanlış hesap pahalıya mal oldu!

Metroda facia son anda atlatıldı

Metroda facia son anda atlatıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:38:19