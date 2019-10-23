Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'nin Türkiye sınırında yeni gelişme /23 Ekim 2019 22:31

Suriye'nin Türkiye sınırında yeni gelişme

Rusya ile Türkiye arasında Soçi'de yapılan görüşmelerde varılan mutabakat uyarısnca Rus askeri polisi Suriye-Türkiye sınırında devriye görevine başladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin Soçi’de varılan mutabakat kapsamında Suriye’nin kuzeyinde ilk devriye faaliyetini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Soçi’de varılan mutabakata uygun olarak Rus askeri polisinin Suriye’nin kuzeyinde ilk devriye faaliyetini hayata geçirdiğini belirtti. Rus askeri polisinin gün içinde Kobani ve Menbiç’e girdiği ajanslar tarafından duyurulmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “23 Ekim 2019 tarihinde gündüz saat 12’de, Rus askeri polis konvoyu Fırat nehrini geçti ve Suriye-Türkiye sınırına doğru yola çıktı” denildi.

Sputnik’te yer alan habere göre açıklamada “Rus askeri polisi, Kobani şehrinde yerel idare yöneticileriyle görüşme gerçekleştirerek mutabakatın hayata geçirilmesiyle ilgili konuları ele aldı” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Rus askeri polisinin, Suriye'deki Kürt güçlerin geri çekilmesiyle bu ay içerisinde Suriye ordusunun denetimine geçen Menbiç'in kuzeydoğusunda devriye gezmeye başladığı belirtildi. Söz konusu bölge, TSK ile Suriye ordusu arasında oluşan temas hattında yer alıyor.
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