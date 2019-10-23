CHP'nin verdiği bir önerge daha AKP tarafından reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin sağlık emekçilerine uygulanan şiddetin Meclis Araştırma Komisyonu tarafından incelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı çağrı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından reddedildi.





HASTASI TARAFINDAN BOĞAZI KESİLEN DOKTORUN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ





Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı'nın geçen mayısta çıkardığı kitapçık ile “Şiddete Karşı Eylem Planı” olarak doktorlara “Mümkünse espri yapın” tavsiyesinde bulunduğuna işaret ederek geçen hafta hastası tarafından boğazı kesilen doktorun fotoğrafını Genel Kurul’a gösterdi.





İlgezdi “Bu fotoğrafa iyi bakın! Buradan Bakanlık yetkililerine sesleniyorum, 'Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün' diyerek bir doktorun boynunu kesen hastayı hangi espri sakinleştirecekse, lütfen gelip açıklasınlar!” dedi.





76 BİN 157 ŞİDDET VAKASI





Şiddetin ana sebebinin ideolojik tercihlerle şekillenen ve sosyal gerçeklerle bağdaşmayan sağlık politikaları olduğunun altını çizen İlgezdi, “Ne yazık ki son 6 yılda sağlık emekçilerine yönelik toplam 76 bin 157 şiddet vakası gerçekleşti. Haftada 244 sağlık çalışanı şiddet gördü! Şiddete uğrayan sağlık emekçilerinden tam 21 bini deyim yerindeyse tekme tokat dövüldü; kesici, delici ve ateşli silahlarla saldırıya uğradı.” diye konuştu.







“Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet artık çağımızın vebasıdır” diyen İlgezdi sağlıkta koruyucu, iyileştirici ve eşitlikçi hizmet sunan “sosyalizasyon” modelinin terk edilmesinin ve sağlık alanının tümüyle özelleştirilmesinin bu vebayı oluşturduğunu söyledi.





"ACİL SERVİS SİSTEMİN AYNASI"





Ülkemizdeki acil servislerin bu yeni sistemin aynası olduğunu söyleyen İlgezdi, “Biliyor musunuz, dünyada nüfusundan daha fazla sayıda acil servis başvurusu olan tek ülkeyiz! Son rakamlara göre acil servise başvuran hasta sayısı 111 milyonu aştı!” dedi.



