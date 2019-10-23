Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul için 'kasımda kar' iddiasına cevap geldi /23 Ekim 2019 22:11

İstanbul için 'kasımda kar' iddiasına cevap geldi

"İstanbul'da kasım ayı sonunda kar yağışı olasılığı var" diyen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek'e Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden cevap geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "İstanbul'da kasım ayı sonunda kar yağışı olasılığı var" diyen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek'e tepki gösterdi. Meteoroloji’den yapılan açıklamada "Hava tahminlerinin bugünden sunulmasının bilimsel bir yaklaşım tarzı olmadığı değerlendirilmektedir" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında 'İstanbul’da kasım sonunda kar yağışı beklendiği' iddialarını içeren haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Haberlerin kurum kaynaklı olmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir aydan fazla bir dönemi kapsayacak herhangi bir bölge için hava tahminlerinin bugünden sunulmasının bilimsel bir yaklaşım tarzı olmadığı değerlendirilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün mevsimlik tahminlerine göre bu kış mevsiminin İstanbul özelinde yağış bakımından mevsim normalleri civarında, hava sıcaklıklarının ise uzun yıllar ortalamalarından 0,5-1,0 derece daha sıcak geçeceği öngörülmektedir. Uzun yıllar ortalamalarından daha sıcak geçmesi beklenen kış mevsiminde soğuk hava dalgalarının ve kar yağışlarının meydana gelmeyeceği anlamı çıkarılmamalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik tahminler olarak 'www.mgm.gov.tr' adresinde yayınlanmaktadır. Mevsimlik tahmin ürünlerinin takip edilmesi uzun vadeli planlama çalışmalarında değerlendirilebilir."
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