Erdoğan'dan Avrupa Birliği çarkı: Türkiye-AB ilişkilerinde fırsat penceresi açıldı

ABD’ye hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısı ‘gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz’ diyen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çark etti. Erdoğan, ‘‘İçinde bulunduğumuz kritik dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için fırsat penceresi açıldığını görüyoruz.’’ dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

AP’de kabul edilen Türkiye raporu sonrası ‘gerekirse yolları ayırırız’ diyen Erdoğan, AB ilişkileri için “İçinde bulunduğumuz kritik dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz” dedi.







Erdoğan, güvenlik çalışmalarına ilişkin, “Gizli açık kısıtlamalara rağmen savunma sanayisinde küresel oyuncu haline geldik. 2023’ün ilk yarısında savunma ihracatı 2 milyar 400 milyon dolara ulaştı. Bölgemizdeki her gelişme iyi terörist-kötü terörist ayrımının ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Teröristle müzakere olmaz, dostluk, ortaklık kurulmaz” dedi.





ABD ile ilişkilere dair olumlu konuşan Erdoğan, “ABD ile işbirliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Biden ile görüşmelerde tıkanıklıkların önemli kısmını aştık, temaslarımızı arttırma kararı aldık. Her iki ülke için de tehdit kaynağı olan terör konusunda işbirliğimizi güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.









Sığınmacı politikasına değinen Erdoğan, “Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşünü teşvik ediyoruz. 600 bine yaklaşan sayıya kalıcı konutların bitmesiyle 1 milyon kişi eklenecek” şeklinde konuştu.