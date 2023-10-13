Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Biden'a tansiyonu yükseltecek cevap: "Milli güvenliğimiz için olağanüstü tehdit' /13 Ekim 2023 16:35

Erdoğan'dan Biden'a tansiyonu yükseltecek cevap: "Milli güvenliğimiz için olağanüstü tehdit'

Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'a cevap verdi. Erdoğan "ABD'nin Suriye'deki faaliyetleri Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü tehdit mahiyetindedir" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'ne katıldı.

Burada İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara değinen Erdoğan, "Gerginliğin artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz. Camilerin hastanelerin ve sivil yerleşim yerlerin bombalanması gibi saldırıları kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi açıkça söylüyorum. 360 kilometrekareye sıkışmış 2 milyon insanın elektriğini suyunu gıdasını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir" dedi.

BIDEN'A SERT YANIT
ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine de yanıt veren Erdoğan, "ABD Başkanı'nın Suriye konusundaki yaklaşımını biz de kendilerinin bölgedeki faaliyetleri için ifade ediyoruz. ABD'nin bu ülkedeki faaliyetleri Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü tehdit mahiyetindedir. ABD ile güvenlik sorunumuz var" dedi.

'SİHA' TEPKİSİ
ABD'nin SİHA düşürmesine de değinen Erdoğan, "Bizim SİHA'mızı ABD düşürdü mü düşürdü... Biz seninle NATO'da beraber değil miyiz, sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Sen nasıl müttefiksin, aramızda güvenlik sorunu var" ifadelerini kullandı.



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