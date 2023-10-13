Uluslararası Af Örgütü: İsrail askeri birlikleri beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldı

Örgütün, Gazze sahilindeki bir otelin yakınlarındaki saldırı dahil Gazze'de beyaz fosfor kullanıldığı anlaşılan olayları araştırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:







"Beyaz fosfor çoğunlukla yoğun duman perdesi oluşturmak veya hedefleri işaretlemek için kullanılan yangın çıkarıcı bir maddedir. Havaya maruz kaldığında son derece yüksek sıcaklıklarda yanar ve insan bedeni içinde yanmaya devam edebilir. Korkunç acılara ve hayat değiştiren yaralanmalara neden olur ve su ile söndürülemez. İşte bu yüzden beyaz fosfor sivil alanlarda asla kullanılmamalıdır."





İSRAİL'E ÇAĞRI

Açıklamada, Gazze'nin dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olduğunun altı çizilerek "Bu son derece endişe verici vakaları yakından incelemeye devam ederken Uluslararası Af Örgütü, İsrail'i her zaman uluslararası insani hukuka saygı göstermeye çağırıyor, siviller korunmalıdır" ifadesi kullanıldı.





İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de dün yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtmişti.





Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, AA'ya yaptığı açıklamada, "Raporları gördük ve şu anda bunu araştırabilmek için daha fazla zamana ve erişime ihtiyacımız olacak" yanıtını vermiş ve bu konuya ilişkin paylaşacakları "hiçbir bilginin" bulunmadığını söylemişti.





İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.





Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.





Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.





Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.





Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.





Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.