Gram altında zirve!

İsrail'deki çatışmaların etkisiyle yönünü yukarı çeviren altın, dün ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla yükselişini haftanın son işlem gününe de taşıdı.







Dün açıklanan verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0.4 ve yıllık bazda yüzde 3.7 yükseldi. Piyasa beklentileri TÜFE'nin aylık yüzde 0.3, yıllık bazda ise yüzde 3.6 artması yönündeydi.





Beklentilerin hafif üzerindeki bu veriler Fed'in sıkı duruşunu devam ettireceğine yönelik beklentiyi güçlendirdi.





Gram altın ise gün içi en yüksek 1781'i görerek zirveleyi tazeledi. Uluslararası piyasalarda ons fiyatı bu hafta yüzde 2.7 yükseldi.





Gram altın saat 16.20'de 1.715 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 770 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 300 liradan satılıyor.





Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,12 azalışla 1.667 liradan tamamlamıştı.