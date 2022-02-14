Erdoğan'dan marketlere 'şiddetli ceza' tehditi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan önü alınamayan zamlarla ilgili 'şiddetli ceza' çıkışı geldi. Marketlere adeta gözdağı veren Erdoğan, zam yapan marketlerin şiddetli şekilde cezalandırılacağını açıkladı.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne hareketinden önce Atatürk Havaliman’ında basın toplantısı düzenledi. Bir gazetecinin gıdada yapılan KDV indirimi sonrası bazı marketlerin hafta sonunda fiyat artışı yaptığına dair haberleri hatırlatması üzerine Erdoğan, “Kurduğumuz denetim ekipleri ile bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız. Çünkü vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır.” ifadelerini kullandı.



