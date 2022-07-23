Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın Tahran fotoğrafına Almanya'da tepki /23 Temmuz 2022 15:33

Erdoğan'ın Tahran fotoğrafına Almanya'da tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile verdiği pozu eleştirdi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen Astana Formatında Üçlü Zirve Toplantısı'nın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile verdiği pozu eleştirdi.

Bild'e konuşan Baerbock söz konusu fotoğraf hakkında "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın böyle bir fotoğrafta bulunması, en hafif tabirle meydan okumadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO üyesi bir ülke olduğunu belirten Baerbock, Türkiye'nin aynı zamanda Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nda da yer aldığına dikkat çekerek, "Bu yüzden fotoğraf benim için, özellikle de bir NATO üyesi açısından anlaşılmaz olmaktan öte" dedi.

Baerbock sözlerine şöyle devam etti:

"Fotoğraftaki grup, ortak değerlerimiz için bir arada durmamızın ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Çünkü değerlerimize sahip çıkmayan başka aktörler de var ve şüpheye düştüğümüzde onlar da güçlerini birleştiriyorlar."
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