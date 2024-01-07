Erdoğan'la görüşen Blinken'den İsveç ve NATO mesajı: Yakın zamanda...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin İsveç’in NATO üyeliğini yakın zamanda onaylayacağına inandığını söyledi.







Yunanistan'ın Girit adasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile bir araya gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan Blinken, "Türkiye'de, İsveç'in önümüzdeki haftalarda NATO'ya katılımını onama sürecindeki son adımlar hakkında da konuştuk" dedi.





Blinken'in bu açıklaması, ilk önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve sonrasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumartesi günü İstanbul'da görüşmesinin ardından geldi. Erdoğan ile yaptığı basına kapalı görüşmede, Fidan'ın yanı sıra, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake de hazır bulundu.





Türkiye Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç'in NATO'ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.





Blinken da X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile Gazze'deki çatışmaları, NATO müttefikleri olarak ortak güvenlik önceliklerimizi ve ikili ticari ile yatırım ilişkilerimizi genişletme arzumuzu konuştuk" dedi.





ABD İsveç sürecinin uzamasından rahatsız

Reuters haber ajansına konuşan ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, ABD'li yetkililerin İsveç'in üyelik sürecinin uzamasından rahatsızlık duyduklarını ancak Ankara'nın üyeliği yakın zamanda onaylayacaklarına inandıklarını söyledi.





The Associated Press'e (AP) haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, Dışişleri Hakan Fidan'ın Blinken'a İsveç'in üyeliğinin onayının Meclis'in yetkisinde olduğuna dikkat çektiğini ifade etti. Yetkili, Fidan'ın ayrıca Türkiye'nin F-16 filosunu yenileme talebi konusunda ABD Kongresinden yanıt beklediklerini hatırlattığını belirtti. ABD Kongresinde Türkiye'ye F-16 satılması mevzusunun görüşülmesi, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasından sonrasına bırakılmış durumda.







Protokol TBMM Genel Kurulunda bekliyor

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin protokol Aralık 2023 sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonunda kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edildi ancak Genel Kurul'da ne zaman görüşüleceği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.





Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasının ardından İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılım için başvurmuş, Finlandiya 2023'te ittifaka katılırken İsveç, Türkiye ile Macaristan'ın katılımı henüz onaylamaması nedeniyle halen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne üye olmayı bekliyor.







