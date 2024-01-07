Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna kanıt sundu: "Rusya, Kuzey Kore yapımı füzeyle saldırdı" /07 Ocak 2024 14:06

Ukrayna kanıt sundu: "Rusya, Kuzey Kore yapımı füzeyle saldırdı"

Harkiv Başsavcılığı, 'Rusya'nın ilk defa Ukrayna'ya karşı Kuzey Kore yapımı füzeyle saldırdığına dair' delil sundu.

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ABD ve Ukraynalı üst düzey yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Kuzey Kore yapımı füze kullandığını ileri sürmüştü

Savcılık sözcüsü Dmytro Chubenko, 2 Ocak'ta kenti vuran füzelerden birinin, görsel ve teknik olarak Rus modellerinden farklı olduğunu belirtti. 

Chubenko füze kalıntılarını gösterdiği basın toplantısında "Üretim yöntemi çok modern değil. Daha önce Harkiv'e yapılan saldırılar sırasında gördüğümüz standart İskender füzelerinden farklılıklar var. Bu füze Kuzey Kore füzelerinden birine benziyor." dedi.

Euronews'in haberine göre füze çapının Rus İskender füzesinden biraz daha büyük olduğunu, başlığının, iç elektrik aksamının ve arka kısımlarının da farklı olduğunu bildiren Chubenko, füzenin tam modeline dair bilgi vermedi.

Ukrayna iddiasına kanıt sundu
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanlarından Mykhailo Podolyak, cuma günü yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesini vuran füzelerden birinin Kuzey Kore yapımı olabileceğini söylemişti.

Sosyal medyadan "Artık gizlenecek bir şey kalmadı... Rusya Federasyonu düpedüz soykırım savaşının bir parçası olarak ilk kez Kuzey Kore'den aldığı füzelerle Ukrayna topraklarını vurdu." diyen Podolyak iddialarına kanıt sunmamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya Kuzey Kore tarafından tedarik edilen kısa menzilli balistik füzeler fırlattığı iddiası ilk defa Amerika Birleşik Devletleri tarafından dile getirildi. İddiaya ilişkin olarak Kremlin'den yanıt gelmedi.

Kuzey Kore 2006 yılında ilk nükleer bomba denemesini yapmasından bu yana Birleşmiş Milletler'in silah ambargosu altında.
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