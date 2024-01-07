Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da 'bağış' skandalı: İktidar vekili gözaltına alındı /07 Ocak 2024 14:42

Japonya'da 'bağış' skandalı: İktidar vekili gözaltına alındı

Liberal Demokrat Parti'den İkeda Yoşitaka, siyasi bağış toplama gelirlerini eksik beyan etmekle suçlanıyor.

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Japonya’da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekili ve eski Eğitim Bakan Yardımcısı İkeda Yoşitaka, "Siyasi Fonları Kontrol Yasası" kapsamında bağışları eksik bildirdiği şüphesiyle gözaltına alındı. İddianameye göre, İkeda’nın, muhasebeden sorumlu sekreteri Kazuhiro Kakinuma ile işbirliği yaparak siyasi bağış raporlarını eksik bildirdiğinden şüpheleniliyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İkeda’nın sekreteri Kazuhiro'nun da tutuklandığı olayda ikili "Siyasi Fonları Kontrol Yasası" kapsamında siyasi bağış toplama gelirlerini eksik beyan etmekle suçlanıyor.

'GÜVENİ YENİDEN TESİS ETMELİYİZ'
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gözaltı sonrası yaptığı açıklamada, olaydan büyük endişe duyduğunu belirterek, "Parti olarak halkın siyasete güvenini yeniden tesis etmeliyiz" dedi. LDP Genel Sekreteri Motegi Toşimitsu da LDP’nin İkeda'yı üyelikten çıkarmaya karar verdiğini bildirdi.

Soruşturma ekibi, Aralık 2023'te İkeda’nın bürosuna baskın düzenlemişti. Büronun, 2018-2022 döneminde, siyasi bağış toplama faaliyetlerinden yaklaşık 48,2 milyon yen (333 bin dolar) yasa dışı pay elde ettiği belirtilmişti.

Dört kez milletvekili seçilen İkeda, iktidardaki LDP içinde en büyük siyasi grup olarak tanınan eski Başbakan Abe Şinzo’nun görevi döneminde liderliğini yürüttüğü "Seiwaken" fraksiyonuna mensup bulunuyor. LDP içinde en etkili siyasi grup olarak bilinen "Seiwaken" fraksiyonu milletvekillerinin, iddia edilen siyasi fon tahrifatında 600 milyon yenlik (4,1 milyon dolar) finansman dilimini raporlamadığından şüpheleniliyor. Japon milletvekili, Ekim 2021-Ağustos 2022 döneminde de Eğitim Bakan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.
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