Erdoğan'la görüşen NATO Genel Sekreteri: 'İsveç'in, NATO'ya dahil olacağından eminim'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in olası NATO üyeliğini Amerikan PBS kanalına değerlendirdi.







Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya katılacağından "emin" olduğunu vurgulayarak, "Bunun önümüzdeki ay Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesine kadar gerçekleşmesi mümkün, ancak bunu garanti edemem" ifadelerini kullandı.





Stoltenberg, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yemin töreninde baş başa görüşmesini "çok iyi bir görüşme" olarak niteledi.





Stoltenberg, görüşmeye ilişkin, "Geçen yıl Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında kurduğumuz ve Daimi Mekanizma olarak adlandırdığımız mekanizmayı bir araya getirme konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.





Stoltenberg, "İsveç'i, ittifakımızın tam üyesi yapma konusunda ilerleme kaydetmemizi sağlamak üzere ve halen var olan farklılıkları ele almak üzere bu hafta heyetler, Türkiye'de bir araya geliyorlar" dedi.





İsveç'in NATO sürecinde "uzun bir yol" kat ettiğini belirten Stoltenberg, "Madrid'deki zirvemizde tüm müttefikler, onları (İsveç) Türkiye'ye de davet etti. O zamandan bu yana, NATO yapısına ve NATO masasına giderek daha fazla entegre olmalarını sağlayan bir statü elde ettiler. Ancak tam onaya ihtiyacımız var. Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.





ANKARA'DA BİR ARAYA GELİYORLAR

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma’nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın ev sahipliğinde 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.





Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.