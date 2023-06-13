Dava sürerken uzmanından dikkat çeken açıklama: BioNTech aşısı kalp krizi yapar mı?

TELE 1 yayınında BioNtech’e aleyhine açılan tazminat davalarıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Ceyhan şöyle konuştu:







‘AŞI, 44 KAT KORUMUŞ’

“Aşı bunlara yol açıyorsa aşılılarda bu hastalıkları, ölümleri daha çok görürsünüz. Ancak yapılan araştırmalarda aşılılarla aşısızlar karşılaştırıldığında bahsedilen etkilerin aşısızlarda daha sık olduğunu gösteriyor. Bu araştırmalar çok sayıda katılımcıyla yapıldı. Bu araştırmalara göre kalp hastalıkları Kovid geçiren ya da geçirmeyen aşısızlarda aşılılara göre 44 kat daha fazla. Demek ki aşı 44 kat korumuş. İkincisi otoimmün hastalıklar aşısızlar 7 kat daha fazla. Ölüm vakaları da aşısızlar arasında 10 kat daha fazla. Bu konuda algımız biraz fazla hassaslaştı.”





Ceyhan, “Bu hastalıkların artmasının en büyük nedeni Kovid geçirmiş olması insanların. Kovid geçirdiği için kalp hastalıkları sık görülüyor” diyerek şöyle devam etti:





“Bizim kullandığımız BionTech aşısında kalp krizi iddiası yoktu zaten. O Astrazeneca aşısıydı. Biontech’te iddia edilen kalp kası iltihabıydı. Bu artış aksi ispat edilinceye kadar dikkat edildi. Kalp kriziyle ilgili İngiltere’de 30 yaş altındaki kadınlarda arttığı iddia edildi. Ancak daha sonra yapılan araştırmalarda böyle bir risk olmadığı görüldü.”





‘YENİ BİR SALGIN GELECEK’

Yeni bir pandemi uyarısında da bulunan Ceyhan, “Gene bir salgın gelecek, gene hazırlıksız yakalanacağız ve gene oturup dövüneceğiz” dedi. Prof. Ceyhan şöyle konuştu:





“Bir salgın gelecek ama zamanı belli değil. Aynı deprem gibi. Zaten koronavirüs çıktığında en büyük beklenti grip virüsüyle bir salgındı. Koronavirüs çıktığı ülkeler biraz şaşırdı. Kıyaslandığı zaman yine en büyük risk grip. Özellikle Uzakdoğu Asya’da insandan insana bulaşmadan hayvandan bulaşarak görülmeye devam ediyor. Ancak bu çok kolaylıkla mutasyona uğrayabilir ve işte o zaman bu Kovid’e benzemez felaket olur. Gene bir salgın gelecek, gene hazırlıksız yakalanacağız ve gene oturup dövüneceğiz. Bir vaka ‘halsizlik, kolunda şişlik hissetti’ diye mahkemeye gitti oysa dünyada 200 bin kişi öldü resmi rakamlara göre. Hiç ondan bahsedilmiyor sanki bu aşılar ortada hiçbir şey yokken üretilmiş gibi gösteriliyor. Adı üstünde pandemi aşısı ve 15-20 milyon insanın hayatını kurtardı.”