Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ı faiz artışına kim, nasıl ikna etti? /13 Haziran 2023 15:25

Erdoğan’ı faiz artışına kim, nasıl ikna etti?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetiminde politika faizinin önümüzdeki dönemlerde artırılması bekleniyor. Kamuoyundaki en büyük tartışma ise “düşük faiz” politikasını savunmasıyla bilinen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizin yükseltilmesine nasıl ikna olduğuydu.

SHABER3.COM

Middle East Eye’in kaynaklarından edindiği bilgiye göre Şimşek ve Erdoğan’ın bir araya geldiği toplantıda Şimşek, Erdoğan’a Türkiye ekonomisi hakkında kapsamlı bir sunum hazırladı. Toplantıya hakim kaynaklar bu sunumun Erdoğan’ı rahatsız ettiğini ve Şimşek’in sözlerinin Erdoğan’a yettiğini belirtti. Kaynaklar Şimşek’in Erdoğan’a “Tüm verileri görmeniz ve neler olduğunu anlamanız gerekiyor” dediğini aktardı.

“İçinde yaşadığımız dünyayı görmezden gelemeyiz”
Kaynaklara göre Şimşek, geçen ay yaptığı toplantıda defalarca Erdoğan’ın dış kaynaklı para politikasının sürdürülemez olduğunu söyledi. “Su taşıyarak bu değirmeni çalıştıramazsınız” diyen Şimşek, ekonominin dışarıdan biraz yardımla yönetilemeyeceğini ima eden bir üslupla konuştu.

Diğer yandan ekonomik tabloyu ortaya koyan Şimşek’e karşı Erdoğan’ın İslama uymayan faiz konusunda direndiğini, buna karşın Şimşek’in “İçinde yaşanan dünyanın görmezden gelinemeyeceği” konusunda Erdoğan’ı ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

Bayraktar faktörü
İkinci bir kaynak, Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’ın da Cumhurbaşkanı'nı düşük faiz oranları konusunda yanıldığına ve Şimşek’e ihtiyacı olduğuna ikna etmeye çalıştığını söyledi. Kaynak, “Açıkça başardılar” diye ekledi.

Kara listeye alınanlarla çalışılacak
Erdoğan’ın Şimşek ile konuşmalarına aşina olan ayrı bir kaynak, Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyi düzeltmek için ne gerekiyorsa ona vermeyi kabul ettiğini söyledi. Kaynak, “Şimşek ona hükümetin son yıllarda kara listeye aldığı kişilerle çalışacağını söyledi” dedi. Erdoğan da “sorun olmayacağını” söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan’ı faiz artışına kim, nasıl ikna etti? Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:03:56