Erdoğan’ı faiz artışına kim, nasıl ikna etti?

Middle East Eye’in kaynaklarından edindiği bilgiye göre Şimşek ve Erdoğan’ın bir araya geldiği toplantıda Şimşek, Erdoğan’a Türkiye ekonomisi hakkında kapsamlı bir sunum hazırladı. Toplantıya hakim kaynaklar bu sunumun Erdoğan’ı rahatsız ettiğini ve Şimşek’in sözlerinin Erdoğan’a yettiğini belirtti. Kaynaklar Şimşek’in Erdoğan’a “Tüm verileri görmeniz ve neler olduğunu anlamanız gerekiyor” dediğini aktardı.







“İçinde yaşadığımız dünyayı görmezden gelemeyiz”

Kaynaklara göre Şimşek, geçen ay yaptığı toplantıda defalarca Erdoğan’ın dış kaynaklı para politikasının sürdürülemez olduğunu söyledi. “Su taşıyarak bu değirmeni çalıştıramazsınız” diyen Şimşek, ekonominin dışarıdan biraz yardımla yönetilemeyeceğini ima eden bir üslupla konuştu.





Diğer yandan ekonomik tabloyu ortaya koyan Şimşek’e karşı Erdoğan’ın İslama uymayan faiz konusunda direndiğini, buna karşın Şimşek’in “İçinde yaşanan dünyanın görmezden gelinemeyeceği” konusunda Erdoğan’ı ikna etmeye çalıştığı bildirildi.





Bayraktar faktörü

İkinci bir kaynak, Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’ın da Cumhurbaşkanı'nı düşük faiz oranları konusunda yanıldığına ve Şimşek’e ihtiyacı olduğuna ikna etmeye çalıştığını söyledi. Kaynak, “Açıkça başardılar” diye ekledi.





Kara listeye alınanlarla çalışılacak

Erdoğan’ın Şimşek ile konuşmalarına aşina olan ayrı bir kaynak, Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyi düzeltmek için ne gerekiyorsa ona vermeyi kabul ettiğini söyledi. Kaynak, “Şimşek ona hükümetin son yıllarda kara listeye aldığı kişilerle çalışacağını söyledi” dedi. Erdoğan da “sorun olmayacağını” söyledi.