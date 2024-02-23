Samanyolu Haber /Gündem / Erik yerli, yiyen yabancı: Kilosu 150 dolar! /23 Şubat 2024 19:46

Erik yerli, yiyen yabancı: Kilosu 150 dolar!

Mersin'in Mut ilçesinde yılın ilk erik hasadı başladı. Lezzetli ve vitamin bakımında besleyici bir meyve olan erik, yurt dışından yoğun talep görürken, kilosu 150 dolardan alıcı buluyor.

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Türkiye'de örtü altında ilk ürünün çıkarıldığı Mersin'in Mut ilçesinde yılın ilk erikleri toplandı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre bu sene ilk hasadın yapıldığı ilçede, Rusya ve Dubai'ye gönderilecek eriklerin kilogramı 150 dolardan alıcı buluyor.

"DIŞ ÜLKELERE İHRACAT YAPILIYOR"
Örtü altındaki hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Bu bölgede özellikle erkenci eriğin yetiştirilmesinde ciddi bir çalışma var. Şu anda da bulunduğumuz serada yılın ilk hasadını yapmış oluyoruz. Çiftçilerimiz buradan yapmış olduğu erikleri de direkt dış ülkelere ihracat yapıyorlar" dedi.
 

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