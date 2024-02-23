Çorlu tren kazasında sanık olması bekleniyordu, TCDD'ye Genel Müdür yapıldı

8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300’den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciası sırasında TCDD Taşımacılık A.Ş genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla TCDD genel müdürlüğü görevine getirildi.







Veysi Kurt kazanın olduğu 8 Temmuz'dan ancak 14 ay sonra 19 Eylül 2019 Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmıştı.





MISRA ÖZ: HİÇ SORGULANMADI, BUGÜN ÖDÜLLENDİRİLDİ

Atamanın ardından konuşan aileler karara tepki gösterdi. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, defalarca sanık listesinde ismi verilen Veysi Kurt'un cezalandırılmak yerine ödüllendirildiğini belirterek şunları söyledi:







"Veysi Kurt kaza olduğunda Devlet Demir Yolları Taşımacılığı'nda Genel Müdürdü, görevden alınmıştı. Avukatlarımızın yargılanmalarını talep ettikleri sanık listesinde İsa Apaydın, Ali İhsan ve Veysi Kurt da vardı. Hiç sorgulanmadı, bugün ödüllendirildi. Aynı kurumun başına geldi. Böyle bir olayın bir daha yaşanmayacağının garantisini verebilecek mi? Yaşanırsa sorumlusu savcılar mı, hakimler mi yoksa yaşananlara rağmen görevden istifa etmeyen Veysi Kurt mu olacak? Biz adalet bekliyoruz, eksik yargılama var. Türkiye Cumhuriyeti adına bu atamalardan utanç duyuyorum. Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor."





ZELİHA BİLGİN: SANIK OLARAK BEKLERKEN GENEL MÜDÜR OLDU, ERDOĞAN'I TEBRİK EDERİM"

Faciada Emel ve Derya adlı kardeşleri ile 6 aylık yeğeni Beren’i ve 14 yaşındaki kızı Bihter’ini kaybeden Zeliha Bilgin ise evlatlarının ölümünde sorumlu kişilerin terfi aldığını, ödüllendirildiğini ve korunduğunu belirterek şu sözlerle tepki gösterdi:





"Daha önce Mümin Karasu için de demiştik... Bugün bir kez daha gördük yaşadık. Türkiye'de adaletin olmadığına bir kez daha şahit olduk. Biz onun karşımıza sanık olarak gelmesini beklerken o genel müdür oldu. Sanık olarak gelip dinlenmesini defalarca talep etmiştik. Ben Bihter Bilgin'in annesi olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Diyecek bir şey yok Türkiye'de adalet satılmış" dedi.







