Samanyolu Haber /Gündem / 5 dönem bakanlık yapan isim sahte diplomadan tutuklandı /23 Şubat 2024 20:22

5 dönem bakanlık yapan isim sahte diplomadan tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 3'ü Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere 5 dönem bakanlık yapan Kemal Dürüst, sahte diploma ve yolsuzluktan tutuklandı.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yürütülen sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 2009-2018 yılları arasında KKTC’de 3’ü Milli Eğitim olmak üzere 5 dönem bakanlık yapan Kemal Dürüst ve eşi Meray Dürüst tutuklandı.

DÜN AKŞAM SAATLERİNDE TUTUKLANDILAR

Güzelyurt’ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) bir süre önce başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında KKTC’de 5 dönem bakanlık yapan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst, dün akşam saatlerinde tutuklandı.

SAHTE BELGE DÜZENLEMEDEN SUÇLANIYORLAR

KKTC Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, Dürüst çiftinin “sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini, sahte belge düzenlenmesini tahrik etme” suçlarından tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, Kemal Dürüst’ün yarın Güzelyurt’ta, Meray Dürüst’ün ise başkent Lefkoşa’da hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

5 DÖNEM BAKANLIK YAPMIŞTI

Kemal Dürüst, KKTC’de 2009-2018 yılları arasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı, 3 kez de Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 5 dönem bakanlık yapan isim sahte diplomadan tutuklandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:40:35