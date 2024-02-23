5 dönem bakanlık yapan isim sahte diplomadan tutuklandı

Bold Medya'da yer alan habere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yürütülen sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 2009-2018 yılları arasında KKTC’de 3’ü Milli Eğitim olmak üzere 5 dönem bakanlık yapan Kemal Dürüst ve eşi Meray Dürüst tutuklandı.



DÜN AKŞAM SAATLERİNDE TUTUKLANDILAR



Güzelyurt’ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) bir süre önce başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmasında KKTC’de 5 dönem bakanlık yapan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst ve eşi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst, dün akşam saatlerinde tutuklandı.



SAHTE BELGE DÜZENLEMEDEN SUÇLANIYORLAR



KKTC Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, Dürüst çiftinin “sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini, sahte belge düzenlenmesini tahrik etme” suçlarından tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, Kemal Dürüst’ün yarın Güzelyurt’ta, Meray Dürüst’ün ise başkent Lefkoşa’da hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.



5 DÖNEM BAKANLIK YAPMIŞTI



Kemal Dürüst, KKTC’de 2009-2018 yılları arasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı, 3 kez de Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerinde bulundu.