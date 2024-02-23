Samanyolu Haber /Ekonomi / Saray kullanılacak payı yüzde 50’ye çıkardı: İşsizlik Fonu sıfırlanacak /23 Şubat 2024 20:56

Saray kullanılacak payı yüzde 50’ye çıkardı: İşsizlik Fonu sıfırlanacak

Son yıllarda artan ve seçim sonrasında hızlanması beklenen iflaslara çare arayan Saray, aradığı kaynağı yine İşsizlik Fonu'nda buldu. Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre İşsizlik Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48'inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı kararıyla, İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin kullanım amaçlarına ilişkin kanunda değişiklik yapıldı. Buna göre ‘istihdam artırıcı ve koruyucu tedbirler’e yüzde 50 pay ayrılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan İşsizlik Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48’inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi. İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2024 yılı için yüzde 50’ye çıkarıldı.

İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirlerinin, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdam artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarını yapmak ve fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülüyor.
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