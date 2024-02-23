Okulda düştü iddiası... Mira beyin kanaması geçirdi, durumu kritik

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Halit Fahri Ozansoy İlkokulu'nda dün, 3'üncü sınıf öğrencisi Mira Şahin, iddiaya göre, okulda düşerek beyin kanaması geçirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mira'nın kafatasında 8 kırık tespit edildi. Yaklaşık 10 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mira'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



Mira Şahin'in ailesi ise kızlarının beyin kanaması geçirmesinden okulu sorumlu tutup, şikayetçi oldu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.



"3 SAAT GEÇMİŞ, AMBULANS ÇAĞIRMAMIŞLAR"



Mira Şahin'in anneannesi Miyase Karakaş (51), "Dün okuldan aradılar, 'Çocuğunuz düştü, buraya gelin alın' dediler. Gittiğimizde çocuğu öğretmenler masasının üzerine yatırmışlardı. Çocuk kusmuş, altına kaçırmış, bilinci kayıp. Öğretmenler başında, 'Ambulansı çağıralım mı?' diyorlar. Olayın üzerinden 3 saat geçmiş daha ambulans çağırmamışlar. Biz çağırdık ambulansı. Ne olduğu belli değil. Çocuğumuzu darp mı ettiler, bir yerden mi düştü; bize açıklama yapmadılar. Sonra aldık, hemen hastaneye getirdik. 5 dakika daha geç kalsaydık; çocuk ölecekmiş, doktorların dediği bu şekilde. Öğretmenlerin dediği, başını tahtaya vurmuş. Tahtaya vurmakla olacak bir şey değil. Bu resmen bir cinayet. Kafasını duvara mı vurdular, öğretmen mi darp mı etti; bilmiyoruz. İdarecilerle görüştük, onların da bir bilgisi yok, hiçbir açıklama yapılmadı" dedi.



Mira'nın sınıf arkadaşlarından pedagog eşliğinde ifade alınacağını söyleyen Karakaş, "Başhekim, torunumun 3 ay yoğun bakımda kalacağını söylüyor. Her şekilde hakkımızı savunacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, okuldaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Mira Şahin'in sınıf öğretmeni B.Ö. olayla ilgili ifade verirken, öğrencilere de pedagog eşliğinde olayın sorulacağı öğrenildi.



Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni B.Ö., konunun polis tarafından soruşturulduğunu belirterek ailenin iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.