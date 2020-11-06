Samanyolu Haber /Politika / Erken seçim anketinden bakın ne sonuç çıktı /06 Kasım 2020 21:52

Erken seçim anketinden bakın ne sonuç çıktı

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapıldığı belirtilen erken seçim anketine katılanların yüzde 44,7’ü erken seçim isterken, bu oranın geçtiğimiz Haziran ayına göre artış gösterdiği belirtildi.

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İstanbul Ekonomi Araştırma, muhalefet liderlerinin sıkça gündeme getirdiği ‘erken seçim’ tartışmalarına yönelik bir araştırma yaptı.

Haziran ayında yaptıkları araştırmayı tekrarlayan İstanbul Ekonomi Araştırma’nın anketine göre, katılımcıların yüzde 44,7’ü erken seçim olması gerektiğini düşünürken, yüzde 52,4’ü ise erken seçime sıcak bakmıyor. Katılımcıların yüzde 2,9’unun ise konuyla ilgili fikri veya cevabı yok.

30 Ekim – 2 Kasım tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde 1525 kişi ile yapılan anket çalışmasın Haziran ayı sonuçlarına bakıldığında ise, erken seçim isteyen katılımcılarda artış görülürken, istemeyenlerde ise düşüş görülüyor.
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